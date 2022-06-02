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مقتل 3 أشخاص على الأقل بولاية أوكلاهوما الأمريكية فى حادث إطلاق نار

الخميس، 02 يونيو 2022 02:07 ص
مقتل 3 أشخاص على الأقل بولاية أوكلاهوما الأمريكية فى حادث إطلاق نار الشرطة الأمريكية- أرشيفية
أنس حبيب

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قالت سى إن إن الأمريكية أن ثلاث أمريكيين لقوا حتفهم مساء الأربعاء جراء إطلاق نار بحرم مشفى فى مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقالت إدراة شرطة مدينة تولسا أنهم استجابوا لبلاغات تفيد ظهور مسلح فى مبنى مشفى تسمى "سينت فرانسيس" (القديس فرانسيس)، مضيفة أن المسلح لقى حتفه فى عملية إطلاق النار دون توضيح إذا كان قد قتل منتحرا أو أثناء عملية تبادل النيران مع قوى الأمن.
 
وتجوب قوات الشرطة حاليا غرف المشفى للعثور على أى تهديد محتمل.
 
وأشار بيان لمكتب الشرطة أن الأخيرة تتعامل مع الموقف كحدث "كارثى"، مضيفة بأن قوات الأمن تبحث إذا كان هناك ثمة تهديدات لوجود متفجرات بمبنى المشفى.

 


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