مقتل شاب على يد أبناء شقيقته بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - فريق المحافظات

نشر اليوم السابع فيديو لتفاصيل مقتل شاب على يد أبناء شقيقته بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

شهدت قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مقتل "ياسر ع" 38 سنة، شاب ترك خلفه طفلين، عبدالله 8 سنوات، وعهود 5 سنوات، وذلك فى واقعة مأساوية على يد اثنين من أبناء شقيقته دون ورع للقرابة أو الجيرة بالقرية ليسقط قتيلا غارقا فى دمائه دون أن يفكروا فى أى شيء .

وقال "محمود ع"، شقيق المتوفى فى واقعة القتل الذى شهد بطولتها اثنان من أبناء شقيقته لخلافات عائلية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إن الجناة قاموا بقتل شقيقى دون ورع وخططوا للقتل على خلافات قديمة على الرغم من درجة القرابة .

وأكد أبو فايد، أن الأمر كان لخلافات قديمة وقطيعة لسنوات ولم نتخيل أن تنتهى بالقتل، وأن يتطور الأمر لقيامهم بقتل خالهم، مؤكدا أن أحد القتلة ولد بمنزل القتيل وتربى لمدة 6 أشهر بالمنزل، علاوة على أن المجنى علية كان محبوبا من كل القرية والقرى المجاورة.

وقال أبو فايد، إنهم رملوا زوجته وضيعوا أسرة كبيرة، وكان هو القائم على القهوة وكان يسعى على رزقة بالحلال، وفوجئوا يوم الواقعة بالخبر ولم يتوقعوا أن يتم الأمر على هذا الحدث، مؤكد أن شقيقه كان يرعى المنزل كاملا ويرعى أبناء شقيقى المتوفى وكأنهم أبنائه.

كانت مديرية أمن المنوفية قد تمكنت من القبض على اثنين من المتهمين، قاموا بقتل شقيق والدتهم "خالهم" بطلقات نارية، بقرية كفر ربيع التابعة لدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتمكنت القوات من القبض على كل من " محمود ا س " 22 سنة، و " يوسف ا س " 17 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بتلقي بلاغ بمقتل صاحب مقهى بطلق ناري بدائرة مركز تلا، لخلافات عائلية وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين في الواقعة.