مصرع رضيع نتيجة عضة كلب فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي رضيع مصرعه بقرية كفر الخضرة، بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وذلك عقب قيام كلب بعضه، أثناء تواجده مع والده، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بوفاة الطفل "إبراهيم.ن" 50 يوما إثر عضة كلب.

بالانتقال تبين أنه أثناء تواجد الطفل مع والده في الشارع هجم عليه كلب الجيران وقام بعضه عقب افلاته من السلسلة التي كان تربطه أمام منزل الجيران.

وتم إسعاف الطفل بمستشفي الباجور، وتم تحويله إلي مستشفي قويسنا، إلا أنه لقي مصرعه متأثرا بعضه الكلب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.