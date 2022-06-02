مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 103 رحلات طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للدخول.
وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت، وصول 103 رحلات سياحية أسبوعية تصل من 11 دولة أوروبية، منها 98 رحلة دولية أوروبية، و5 رحلات داخلية من المطارات المصرية.
وتبين من كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات المقرر أن تصل بينها 3 رحلات من بلجيكا، ووصول 5 رحلات من هولندا، بينما يشهد المطار عدد فى الرحلات الإيطالية تبلغ 17 رحلة، و16 رحلة من ألمانيا.
ويستقبل المطار أكبر عدد رحلات خلال الأسبوع من المطارات التشيكية بواقع 29 رحلة، و21 رحلة من بولندا و3 من سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من مطار لكسمبورج زاخرى من رومانيا، وأخيرا والذي يعد أول وصول لها من سلوفاكيا.
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبيةالخميس، 02 يونيو 2022 04:00 ص
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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 103 رحلات طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للدخول.
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