مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعتبارا من الأربعاء المقبل

أعلنت مصر للطيران عن بدء الحجز وإصدار تذاكر السفر لموسم الحج هذا العام 1443 هجرية 2022 ميلادية، اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 8 يونيو الحالى وحتى يوم الأحد ٣ يوليو المقبل من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الساعة ٨ ونصف مساء على مدار أيام الأسبوع، وذلك من خلال إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران فى ١٣ أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر.

كما تؤكد مصر للطيران على التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الحالي ١٤٤٣هـ/٢٠١٢م وهي كالتالي:

1- أن يكون الحاج من الفئة العمرية أقل من ٦٥ عاما ميلادياً .

2- إستكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة.

3- تقديم نتيجة فحص سـلـبـي (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال (٧٢) سـاعـة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من ١٦٩٩٠ جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية وسعر ١٨٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من ١٧٩٩٠ جنيه مصري علي الدرجة السياحية و١٩٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.