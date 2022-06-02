مصرع مسن صدمه لودر فى طهطا شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن بالمعاش يبلغ من العمر 83 سنة مصرعه صدمه لودر أمام منزله بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لفرقة الشرق يفيد باصطدام لودر بأحد الاشخاص مما نتج عنه إصابته التى اودت بحياته وتم التحفظ على قائد اللودر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم طهطا بوصول المدعو البدري س ا س سن 83 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم إلى مستشفي طهطا العام مصاباً " بكدمة وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه المدعو محمد س ا س 68 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز طهطا بأنه أثناء عبور شقيقه المذكور الطريق أمام منزله اصطدمت به معدة ثقيلة " لودر " قيادة المدعو علاء ع خ ع - سن 22 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طهطا مما نتج عنه إصابته ووفاته واتهم قائد اللودر بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد اللودر أيد ما جاء بالتحريات وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.