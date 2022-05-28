اليوم.. الصلح بين أبناء عمومة لإنهاء خصومة ثأرية فى قرية إدفا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، إنهاء خصومة ثأرية صلحا بين أبناء عمومة بناحية قرية أدفا دائرة مركز سوهاج، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرقي بمستوى المنظومة، وتكثيف التواجد الأمنى، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن المواطنين والسعي الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحا، وتنفيذ خطة المديرية فى هذا الشأن بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر 2021 بوقوع مشاجرة داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية بين س . م . خ 35 سنة ينتمى لعائلة منصور وطاهر . ع . ع . ك 33 سنة ينتمى لعائلة عبدالنبى عبدالعزيز الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج نتج عن المشاجرة مقتل الاول ومازال الثانى قيد الحبس على ذمة القضية بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرت جهود مديرية امن سوهاج ولجنة المصالحات من خلال التواصل المستمر والدفع بالحكماء من القرية وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية إلى عقد جلسة صلح نهائى بينهما حيث أتفق الطرفان على عقد جلسة صلح اليوم السبت بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بذات الناحية، والقسم على كتاب الله، أن يكون صلحا جديا ونهائيا للنزاع القائم بينهما.