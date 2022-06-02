مستندات جديدة تهدد ترامب فى تحقيقات "اقتحام الكونجرس".. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

مستندات جديدة حصلت عليها لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس الأمريكي، والتي تحاول التوصل للجناة والمحرضين علي الأحداث الدامية التي شهدها مبني الكابيتول ليلة 6 يناير 2021 ، حينما اقتحم انصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاعات الكونجرس اعتراضاً علي نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المستندات التي كشفت تفاصيلها صحيفة شبكة سي ان ان، هي اقتراح تقدم به محامي إلى رودي جولياني ، مستشار ترامب في ذلك الحين ، وآخرين وذلك في ديسمبر 2020 ، ما يعكس أن تلك كانت نية مبيتة ـ بحسب الصحيفة ـ لمنع جو بايدن من أن يصبح رئيساً.

وحصلت اللجنة على رسالة بريد الكتروني كتبها محامي من نيويورك يدعى كينيث تشيزبرو في 13 ديسمبر وتأتي أهميتها لأنها الوثيقة الوحيدة حتى الآن التي حصل عليها مجلس النواب ويمكن أن تصبح دليلاً على جريمة، بعد ان ظهر البريد الإلكتروني كجزء من نزاع قضائي حول حساب البريد الإلكتروني للمحامي جون إيستمان.

ووفقا لشبكة سي ان ان، حصل مجلس النواب ، من خلال حجج أخرى، على مئات من رسائل البريد الإلكتروني الإضافية من إيستمان ذات الصلة بعمله للرئيس السابق دونالد ترامب قبل 6 يناير 2021 ، ونصح إيستمان ترامب بشأن طرق محاولة منع خسارته الانتخابية.

وعنوان البريد الإلكتروني من شيسبرو أطلق على الاقتراح اسم "إستراتيجية رئيس مجلس الشيوخ"، وحصلت اللجنة على البريد الإلكتروني منذ عدة أسابيع ، وتم نشره في ملف المحكمة مؤخرًا.

وأوضح شيسبرو أنه بموجب نظريته القانونية، يمكن لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس أن يتنحى عن التصديق على الانتخابات، ويمكن أن يتدخل كبار مجلس الشيوخ الجمهوريين ويضع جانباً فوز الهيئة الانتخابية لبايدن ، مما يمنح ترامب الوقت لمواصلة التشكيك في خسارته.

وبحلول 2 يناير 2021 ، قال تشيزبرو في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني إن الاقتراح أصبح بلا فائدة مشيرا الى إنها مجرد واحدة من عدة حجج قانونية ناقش فيها مستشارو ترامب منع خسارته للرئاسة.

وأشار قاضٍ فيدرالي إلى الرسالة باعتبارها مؤشر على الكيفية التي أراد بها إيستمان ومحامو ترامب الآخرون الغاء شهادة الهيئة الانتخابية في 6 يناير في حالة من الفوضى.

وكتب القاضي ديفيد كارتر سابقًا عن البريد الإلكتروني لشيزبرو: "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يحول فيها أعضاء فريق الرئيس ترامب تفسيرًا قانونيًا لقانون الفرز الانتخابي إلى خطة عمل يومية"، وأضاف: "المذكرة تقدم بشكل واضح في خطة عرقلة الجلسة المشتركة للكونجرس في 6 يناير 2021."