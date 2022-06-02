مدير ثقافة شمال سيناء يتفقد بيت ثقافة قرية قاطية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء مقر بيت ثقافة قرية قاطية بنطاق مركز بئر العبد .



وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه تم خلال الزيارة متابعة العمل بمشروع نادى المواهب بقاطية، أحد المشاريع المهمة لتطوير قرى المنطقة واكتشاف مواهب الأطفال بالقري النائية.



كما تابع أعمال الصيانة والترميم التى تنفذها الدولة الآن لمقر بيت ثقافة قاطية، استعدادا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، ويعتبر المقر إرث تاريخي وحضاري ساهم بتخريج المثقفين والعلماء منذ تأسيسه.



وتواصلت بمحتلف المواقع الثقافية بشمال سيناء ، الفعاليات والأنشطة ، ونفذ قصر ثقافة العريش محاضرة بعنوان الأسرة والصحة العامة للسكان، و استكمال فعاليات الأنشطة الصيفية وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء ، كما عقد بقصر ثقافة العريش أمسية شعرية للشاعر محمد ناجى عن الأم ، وتم تنفيذ الأنشطة الصيفية لرواد القصر وتضمنت رسم ومواهب وقراءة ، و محاضرة بعنوان كيف تمكن المرأة سياسيا قدمتها الإذاعية هدى فاروق ، وتحدثت فيها عن دور المرأة عبر العصور المختلفة ووصولها لأعلى المناصب على مستوى العالم ، وتنفيذ ورشة فنية بمكتبه الكرامه الثقافية، وحلقة بحث عن العمل والأعمال فى الإسلام من مكتبه الطفل والشباب بثقافة نجيله ، و أمسية شعرية للشاعر محمود الدويغري بمكتبة النجاح .



وتنظم بقصر ثقافة العريش فعاليات أنشطة شهر مايو مع رواد مكتبة الطفل ونشاط موهبة فى الغناء للأطفال، ومسرح العرائس أداء الأطفال ، و نشاط احكى لى حكاية مع اسيل من رواد قصر ثقافة العريش ، و استكمال ورش تعليم مبادئ الفن التشكيلي للأطفال الموهوبين والشباب بمرسم فرع ثقافة شمال سيناء .





بيت ثقافة قاطية



جانب من الاعمال









ـــ



وسبق واعلن فرع ثقافة شمال سيناء فى بيان ، انه برعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة قوافل الوديان الثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.



وبدأت الفعاليات بمجموعة من الورش منها ورشة اكتشاف المواهب في مجالات الرسم و الغناء والشعر بمشاركة أشرف خيرت، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمي، و عرض فيلمى "القرار، والممر".



كما أقام قصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة بئر العبد ورش اكتشاف المواهب للأطفال والشباب فى الرسم والغناء وإلقاء الشعر، التمثيل، والأداء الاستعراضي، كما استكملت ورشة نادى المرأة لتعليم التفصيل تدريب شادية عبد العليم، استكملت المتدربات كيفية قص وخياطة بنطلون وفستان، بلوزة، بالإضافة إلى ورشة النول لصناعة المفارش، إلى جانب معرض الكتاب المقام ببهو القصر والذي يضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي.



كما عقدت محاضرة ثقافية للأطفال بعنوان "نبذ التنمر وتقبل الأخر" للأديب عبدالله السلايمة، تناول خلالها مفهوم التنمر وأمثله واختلاف الثقافات وتنوعها في المجتمع السيناوي، وما يترتب عليه أحيانا من وجود فجوة بين الأجيال نتيجة الاختلافات في المبادئ



والمعتقدات والتغيرات التي حدثت على مدار العقود السابقة، وأهمية نبذ تلك العادات المغلوطة وتوحيد النسيج المجتمعي الذي يعتبر ضرورة لتحقيق التنمية والتقدم.



شمال سيناء ، قوافل الوديان ، وزارة الثقافة





