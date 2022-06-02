محافظ مطروح يستقبل أول رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا.. صور

مطروح - فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا إلى مطار مرسى مطروح الدولي تحمل على متنها 156سائحا بولنديا بعد عودة السياحة البولندية، بعد توقف منذ عام 2013، وفي إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام 2022.

ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، كما تم استقبالهم والترحيب بهم مع تقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي، واهداء البرشورات الدعائيه وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظه السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

كما قام مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام أول طائرة ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار، وتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار، بالإضافة لتنظيم احتفاليه فنيه قدمتها فرقه مطروح للفنون الشعبية بالتنسيق مع مديرية الثقافة، حيث تضمنت الاحتفالية عروض فلكلورية وأغاني تراثية وعروض تنورة نالت استحسان السائحين بصورة كبيره الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى.

واشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمه من عدد من الدول الاوروبية، حيث استقبل مطار مرسي مطروح الدولي أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من ايطاليا على متنها 186 سائحا ايطاليا على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مع التاكيد على أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من امكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.