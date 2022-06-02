محافظ جنوب سيناء: طورنا منطقة الرويسات بالكامل وفق توجيهات الرئيس السيسي

كتبت هند مختار - تصوير سلميان العطيفى

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أعمال التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة الرويسات، وذلك على هامش جولته بمدينة شرم الشيخ.

وشرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معدلات تنفيذ أعمال التطوير بالرويسات: أعددنا مخططا للتنمية العمرانية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ تحت شعار(مستدامة – متصلة – حيوية)، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومختلف الجهات المعنية الأخرى، تشمل مناطق سكنية مختلفة، وخدمات تعليمية وصحية وتجارية، ومناطق حرفية وصناعية، ومواقف نقل جماعي، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية، ومناطق خضراء وتشجير، فضلا عن منطقة الخدمات الحكومية، وغيرها، بجانب الطرق وخطوط المياه والغاز، والمحاور الرئيسية.

وقال المحافظ: بدأنا العمل في تطوير منطقة الرويسات بالكامل من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة، مضيفا أن الرويسات هي إحدى المناطق العامة في مدينة شرم الشيخ، وتعتبر المركز التجاري والصناعي لأن كل الورش والصناعات الحرفية قائمة داخل الرويسات، ولذا فيتم العمل حاليا على تطويرها بشكل حضاري يليق بجهود بناء الدولة في المرحلة الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط العمراني لمنطقة الرويسات يشمل الإسكان المخطط بما يتضمنه من وحدات سكنية مختلفة ومنازل بدوية، تضم مرافق، ومدارس للتعليم الأساسي، والثانوي، ومعاهد فنية، ومستشفى عاما، وخدمات صحية، وخدمات حكومية، وخدمات أمنية، ومسجد، وكنيسة، وسنترال، كما شرح المحافظ ما يحتويه تصميم المنزل البدوي، بالإضافة إلى طريق دائرى بعرض 40 مترا، وطريق تجميعي بعرض 20 مترا، وطريق شرياني بعرض 36 مترا، وطريق داخلي بعرض 12 مترا.

كما قدم المحافظ نبذة عن منطقة "هناجر الخردة"، والتي تصل مساحتها إلى 27.3 فدان، أي بما يعادل نحو 115072 م، موضحا أن عدد الهناجر يبلغ 33 هنجرا، شارحا في هذا الصدد نموذجا لتصميم أحد الهناجر من الداخل والخارج، بما يتضمنه ذلك من تشطيبات تشمل تغطية من الصاج المعرج للهيكل المعدني.

وقد وجه رئيس الوزراء باستمرار عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، وفقا لتكليف الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات؛ لخدمة سكان المنطقة.