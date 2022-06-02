محافظ القاهرة يتفقد إزالات عزبة الإخلاص بالنزهة بعد تعويض السكان

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة بالمنطقة الشرقية والتى تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة والتى ستشمل إزالة 212 عقار، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة، طبقًا لأسعار المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء يحيى الأدغم رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مع تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها الاسمرات والمحروسة ومعا واهالينا وروضة السيدة والتى أسهمت فى تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .