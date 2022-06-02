اليوم السابع
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محافظة الجيزة تستجيب لــ1982 بلاغاً وشكوى واردة من المواطنين

الخميس، 02 يونيو 2022 01:26 م
محافظة الجيزة تستجيب لــ1982 بلاغاً وشكوى واردة من المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس آب.
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة قد تلقت 1982 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الاستجابة لها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.
 
وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق باستكمال أعمال إصلاح وصيانة لكابلات كهربائية من قبل الجهة المختصة أو تنفيذ مشروع للصرف الصحى وذلك فى إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وحلها.
 
وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء او البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث ومخالفات البناء.
 
وجاء ترتيب البلاغات خلال الشهر الماضى التى تلقتها محافظة الجيزة كالأتى ( وجود أعطال أو مشكلات بالكابلات الكهربائية أو انقطاعات نظراً لارتفاع درجات الحرارة وتخفيض بعض الاحمال كأعلى عدد من البلاغات التى تم تلقيها ثم بلاغات وجود اشغالات او مخلفات والتى تم التعامل الفورى معها ثم بلاغات وقوع حوادث بالطرق ثم ضعف لضغوطات المياه او وجود طفوحات للصرف الصحى ببعض المناطق وأخيراً حالات البناء المخالف ).
 
يذكر أنه يتم تلقى بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).

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