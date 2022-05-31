التنمية المحلية تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل تعديات على أراض بالقليوبية

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لاستجابة مبادرة الوزارة "صوتك مسموع"، من شكوى من بعض المواطنين من وجود تعديات على أراضي بقرية القلج بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة إنه على الفور قامت مبادرة " صوتك مسموع " بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومركز ومدينة الخانكة، وتم نزول حملة وإزالة المخالفات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين ، والعمل على إيجاد حلول سريعة ، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، لافتاً إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.