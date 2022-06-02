مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إقامة الملتقى التوظيفى الأول بالفنون التطبيقية

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 209، على الملتقي التوظيفي الأول بكلية الفنون التطبيقية شهر يوليو القادم تزامناً مع عرض مشروعات تخرج طلاب الفرقة النهائية لجميع أقسام الكلية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الفنون التطبيقية بتخصصاتها المختلفة تهدف إلى إعداد خريج وباحث متميز قادر على تنمية مهارته الإبداعية والتكنولوجية، وتقديم خدمات واستشارات فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي من خلال البرامج التعليمية المختلفة، بما يجعل خريج الكلية مؤهلاً ليصبح عنصراً فاعلاً في خطط الجمهورية الجديدة، ومحققا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، اتساقا مع توجه الدولة وأهدافها نحو حياة كريمة خاصة بصعيد مصر والتوسع القائم في إنشاء مناطق صناعية كتلك المقامة بشرق النيل ببني سويف . ومن هنا تأتي أهمية عقد ذلك الملتقي لاستثمار طاقات الطلاب وتقديمهم في صورة متميزة لسوق العمل وتوفير فرص مناسبة لهم.



وتضم الكلية أقسام الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والطباعة الخارجية، والأشغال الفنية والتراث الشعبي، والنحت والتشكيل المعماري والترقيم، والمنتجات المعدنية والحلي، والتصميم الصناعي، والتصميم الداخلي والأثاث، وطباعة المنسوجات، والصباغة، والتجهيز.





جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



