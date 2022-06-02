متحدثة الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضدى خطوة استعراضية

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة تعد خطوة استعراضية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنها لا تمتلك أي حسابات بنكية أو أصول في الخارج.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن موسكو "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".

وأضافت: أن المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.