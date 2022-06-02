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ماذا حدث لأسعار الغاز المسال بالسوق الآسيوي الربع الأول 2022؟ تقرير يجيب

الخميس، 02 يونيو 2022 03:00 ص
ماذا حدث لأسعار الغاز المسال بالسوق الآسيوي الربع الأول 2022؟ تقرير يجيب الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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تراجعت الأسعار الفورية في سـوق شـمال شرق آسيا ( مؤشـر شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية لمنطقة آسيا ) خلال يناير 2022 إلى 28.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة ، بنحو 38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر ديسمبر  2021 ( تراجع بنسـبة 24 % ) وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2022 . 
 
 
وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " اسـتمر منحنى التراجع ليصل المتوسط الشهري خلال فبراير  2022 إلى 26 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية .
 
وذكر التقرير ،الذى أعده المهندس وائل حامد خبير صناعات غازية بمنظمة "أوابك،أن الأسعار  قفزت مجدداً على إثر الأزمة الروسـيـة الأوكرانية إلى 37.2 دولار / مليون وحـدة حرارية بريطانية خلال شـهر مارس ( ارتفاع بنسـبة 37 % ) ، أي أقل بنحو 4.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من سعر الغاز في أوروبا حسـب مؤشـر TTF ، وهو فارق كبير في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تجارة الغاز الطبيعي عالمياً .

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الغاز المسال

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