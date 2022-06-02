لجنة فنية تزور قرية فارس بأسوان تمهيدا لإعلانها نموذجية صديقة للبيئة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقدت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان ، بقيادة المهندسة أسماء محمود، وبمشاركة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، وأيضاً مرفت السمان مسئول وحدة السكان بالمحافظة، قرية فارس للوقوف على المقومات الخدمية والبيئية.

تأتى هذه الزيارة، تمهيداً لإدراج "فارس" ضمن القرى المتميزة بيئياً وذلك لما تمتلكه من مميزات متوافقة بدرجة كبيرة مع الإشتراطات لتصبح نموذج صديق للبيئة، خاصة أن أدرجت القرية في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وأوضحت أسماء محمود، فى بيان صحفى، بأن قرية فارس بعد إدراجها في المبادرة الرئاسية سيعمل ذلك على حدوث طفرة كبيرة للمرافق والبنية التحتية والخدمات الجماهيرية، ولاسيما محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى ووحدة صحية ومدارس ومجمع الخدمات ، بالإضافة إلى أنها تتفرد بمزايا ومقومات إقتصادية عديدة منها مشروعات الطاقة النظيفة من خلال المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الظهير الصحراوى للقرية.

وأضافت، بأن فارس تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بطرق التخصيب بالأسمدة الطبيعية العضوية ، وكذلك تتوافر بها الأنشطة الغير ملوثة للبيئة، علاوة على نسبة التشجير العالية مما يساهم في توافر بيئة نقية تعد نموذجاً رائعاً للقرى النموذجية بيئياً .

يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بالقرى التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة ، وخاصة فى مجال الإصحاح البيئى ، وبناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقييم الوضع البيئى لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.