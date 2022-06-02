كل ما تريد معرفته عن صحة الأذن وتنظيفها

كتبت إيناس البنا

هل سبق لك أن شعرت بالحاجة إلى تنظيف تلك الكتلة المزعجة من شمع الأذن عن طريق إدخال جسم صلب؟ الآن توقف عن هذه العادة، وفقا للخبراء فإن المحافظة صحة الأذن لا تقل أهمية عن أى جزء آخر من الجسم، فيمكن أن يؤثر عدم تنظيفها على السمع ويمكن أن يؤدى إلى فقدان السمع وفقا لموقع healthline.

صحة الأذن.. ما يجب فعله وما لا يجب فعله

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدك في تعزيز صحة الأذن:

عند الذهاب إلى حمام السباحة أو الاستحمام أو التعرض للماء، تأكد من حماية أذنيك لتجنب دخول الماء بهما .

تمامًا مثل أي جزء آخر من جسمك، قم بفحص أذنك وسمعك من قبل الطبيب بانتظام .

إذا كان تعرضك للضوضاء الصاخبة أمرًا لا مفر منه (على سبيل المثال الآلات الصاخبة أو الطلقات النارية أو ما إلى ذلك)، فتأكد من ارتداء سدادات واقية فوق أذنيك .

إليك ما يجب عليك تجنبه لتعزيز صحة أذنك: