توقف عن استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين.. 3 أسباب لترك شمع الأذن

كتبت إيناس البنا

الأذن البشرية هي نظام عضوي مذهل ذاتية التنظيف ولا تتطلب صيانة روتينية، ومع ذلك، يعتمد الكثير على استخدام حشوات الأذن ذات الرؤوس القطنية أو مسحات الأذن.

إذا كنت تدخل مسحات في أذنيك لإزالة شمع الأذن أو منع تراكمه، فكر مرة أخرى، يتم إنتاج شمع الأذن داخل قناة الأذن وينتقل بشكل طبيعي من الداخل إلى الخارج.

وفقًا لروبرت إتش شمرلنج، دكتوراه في الطب ، كبير محرري الكلية ، Harvard Health Publishing ، أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة ومؤسسة جراحة الرأس والرقبة، إرشادات مفادها أن استخدام المسحات القطنية في الأذنين يجب الابتعاد عنها بشدة إليكم السبب.

التنظيف باستخدام سماعات الأذن غير ضروري: لماذا تدخل في عملية تنظيف شيء يحتوي على برنامج تنظيف تلقائي ؟ يتم تنظيف الأذن ذاتيًا ولا يلزم إجراء صيانة روتينية، وعن طريق إدخال مسحات في أذنيك لإزالة شمع الأذن أو منع تراكمه، سوف تقوم بإلقاء مفتاح ربط في أعمال الأذن التي تحتوي على إعداد لضمان انتقال شمع الأذن بشكل طبيعي من الداخل إلى الخارج.

فعندما تستحم، يتم غسل الشمع من المحيط الخارجي للأذن بشكل طبيعي في بعض الأحيان.

قد يكون التنظيف باستخدام وسادات الأذن ضارًا: يحذر الأطباء من أن إدخال مسحة ذات رأس قطني في الأذن يمكن أن يؤدي إلى تلف قناة الأذن أو طبلة الأذن ، أو دفع شمع الأذن بعيدًا في القناة ، مما يجعل من الصعب إزالتها. مثل هذه الإجراءات خطرة ويمكن أن تسبب ثقبًا في طبلة الأذن أو اضطرابًا في سوائل أوستاكي - مما يتسبب في مشاكل صحية أسوأ قد تؤدي بك إلى وحدة العناية المركزة. أيضًا ، يمكن أن تؤدي كتل شمع الأذن التي يتم دفعها لأسفل بالقرب من طبلة الأذن إلى التهابات الأذن المؤلمة. الخطر أعلى والمكاسب قريبة من الصفر.

شمع الأذن طبيعي وليس علامة على قلة النظافة: شمع الأذن - المادة الشمعية التي تسمى طبياً "الصملاخ" - موجودة لأسباب وجيهة. يعمل كمرطب طبيعي ، يمنع الجلد داخل الأذن من أن يصبح جافًا للغاية ، فهو يحبس الأوساخ والغبار قبل أن يصلوا إلى عمق القناة، ويمتص خلايا الجلد الميتة ، ويمنع البكتيريا والكائنات المعدية الأخرى من الوصول إلى الداخل. أذن. يختلف إنتاج شمع الأذن وإفرازه في الأذنين من حيث الكمية والملمس من شخص لآخر وليس انعكاسًا للقذارة ولكن للأذن السليمة والعادية.

ماذا تفعل حيال "الصمغ"؟



يتم إنتاج شمع الأذن أو شمع الأذن بشكل طبيعي عن طريق قناة الأذن ويتم إزالته عادةً بواسطة

في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث انسداد في قناة الأذن بواسطة الصمغ الذي تم إنتاجه بكميات زائدة ويؤدي إلى انسداد قناة الأذن جزئيًا أو كليًا، في الغالب ، يتم إزالته من تلقاء نفسه ، خاصة أثناء الاستحمام.

لكن في بعض الأحيان، قد يسبب ألم الأذن، والشعور بالامتلاء ، والحكة ، أو فقدان السمع التوصيلي، يمكن للطبيب أو أخصائي الصحة إزالة الشمع المتصلب بأدوات مصممة خصيصًا أو باستخدام زيت الزيتون الدافئ (كمنعم) وغسيل الماء الدافئ بحقنة غير ضرورية، وقد يعالج الطبيب أيضًا التهيج الأساسي للقناة إن وجد.