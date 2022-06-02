اليوم السابع
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فرص عمل لسائقين درجة أولى وثانية بخطوط الأتوبيس الذكى فى القاهرة

الخميس، 02 يونيو 2022 03:32 م
فرص عمل لسائقين درجة أولى وثانية بخطوط الأتوبيس الذكى فى القاهرة مواصلات مصر
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مواصلات مصر المشغلة للأتوبيس الذكى بنطاق القاهرة الكبرى، عن قبول دفعة جديدة لسائقين الرخصة الدرجة الثانية لعام 2022، للعمل لديها.
 
وأوضحت الشركة أن الشروط الخاصة باستلام العمل هى:
 
- يجيد القراءة والكتابة.
- حسن المظهر وحسن التعامل مع العملاء.
-حد أقصي للسن 55 عاما - الرخصة أولي وثانية فقط. 
- طبيعة العمل: من 6 صباحا لـ2 ظهرا، ووردية ليلة من 2 ظهرا لـ10 مساء.
 
المميزات: حوافز وقسائم شراء، توفير باص ينقلك من أقرب نقطة إليك للجراج، من الساعة ٩ صباحا.
راتب أساسي: 2500جنيه - حوافز شهرية تصل بالراتب تصل إلى 8000 جنيها - حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي - بقيمة 10 جنيهات على الكارت - كوبون شراء يومي من أحد المتاجر الكبرى بقيمة 50 جنيها - تأمين اجتماعي- تأمين صحى خاص - تأمين ضدد الحوادث 50 ألف جنيه - إجازات سنوية، زيادات سنوية، يوجد سكن وظيفي للسائقين المغتربين عن القاهرة الكبرى. 
 
التقديم يومي الأربعاء والسبت من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، العنوان ميدان ليلة القدر جراج مواصلات مصر.

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