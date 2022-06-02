فرص عمل لسائقين درجة أولى وثانية بخطوط الأتوبيس الذكى فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مواصلات مصر المشغلة للأتوبيس الذكى بنطاق القاهرة الكبرى، عن قبول دفعة جديدة لسائقين الرخصة الدرجة الثانية لعام 2022، للعمل لديها.

وأوضحت الشركة أن الشروط الخاصة باستلام العمل هى:

- يجيد القراءة والكتابة.

- حسن المظهر وحسن التعامل مع العملاء.

-حد أقصي للسن 55 عاما - الرخصة أولي وثانية فقط.

- طبيعة العمل: من 6 صباحا لـ2 ظهرا، ووردية ليلة من 2 ظهرا لـ10 مساء.

المميزات: حوافز وقسائم شراء، توفير باص ينقلك من أقرب نقطة إليك للجراج، من الساعة ٩ صباحا.

راتب أساسي: 2500جنيه - حوافز شهرية تصل بالراتب تصل إلى 8000 جنيها - حوافز إضافية على بيع كارت مواصلاتي - بقيمة 10 جنيهات على الكارت - كوبون شراء يومي من أحد المتاجر الكبرى بقيمة 50 جنيها - تأمين اجتماعي- تأمين صحى خاص - تأمين ضدد الحوادث 50 ألف جنيه - إجازات سنوية، زيادات سنوية، يوجد سكن وظيفي للسائقين المغتربين عن القاهرة الكبرى.

التقديم يومي الأربعاء والسبت من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، العنوان ميدان ليلة القدر جراج مواصلات مصر.