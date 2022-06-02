غلق وتشميع 10 منشآت طبية بدون ترخيص بمركز إدكو فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإدارى للمنشآت المخالفة، مشددا على على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بمركز إدكو حملة مكبرة، أسفرت عن المرور على 15 منشأة طبية.

وتم ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتم غلقها وضبط عدة مخالفات داخل 4 منشأت طبية خاصة وتم التنبيه عليهم بتلافيها.