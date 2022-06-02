عون يهنىء الملكة إليزابيث الثانية بذكرى ميلادها

إيمان حنا

بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون برقية تهنئة الى الملكة إليزابيث الثانية مهنئا بذكرى ميلادها التي تشكل محطة فرح واحتفال للشعب البريطاني الصديق". وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأكد عون تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة، وتوثيق الروابط التاريخية التي تجمع شعبينا الصديقين.

وكانت الملكة إليزابيث قد قالت في بيان "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

ونقلت رويترز عن البيان "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية، ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".

وانطلقت احتفالات اليوبيل اليوم مع استعراض لـ"قوات اللون" ، وهو الاحتفال العام السنوي بعيد ميلاد الملكة اليزابيث، ومن المتوقع ان يشارك أكثر من 1500 عسكري و 350 حصانًا في عرض عبر لندن ، وبينما سيركب معظم افراد العائلة المالكة عربات تجرها الخيول ، سيشارك الأمير تشارلز والأمير ويليام والأميرة آن في هذا الحدث على ظهور الخيل.