على عبد العال ممثلا لجامعة دمياط فى اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية

دمياط - معتز الشربينى

أصدر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رقم 114 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، والذي ضم الدكتور علي سامي عبد العال في التشكيل الذي يضم 15 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والذين لديهم خبرات دولية ومتميزة في مجال الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.



يذكر أن الدكتور علي عبد العال حاصل علي درجه الدكتوراه في الوراثة من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2014 تم تعيينه مدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة دمياط عام 2016.

وحاصل على الزمالة من المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB عام 2014.

السفر في مهمات علمية إلى العديد من الدول الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، أسبانيا، الهند، كولومبيا، سوريا، جنوب أفريقيا، تونس)

- نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية دولية مرموقة بجانب نشر العديد من الفصول في كتب علمية مميزة (دار نشر Springer)، حاصل على جوائز النشر العلمي المميز من جامعة دمياط، محكم في العديد من الدوريات العلمية الدولية، عضو جمعية الخريجين، المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB،عضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.

- عضو الإتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية IUBMB.



وترجع أهداف اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية:



- الاستفادة من أهداف الإتحادات الدولية المتخصصة أو الهيئات الدولية المناظرة و متابعة المؤتمرات و الدراسات التي تضطلع بها و متابعة أنشطتها بما يعود بالنفع علي المجتمع العلمي الوطني في مجال عمل اللجنة، تمثيل مصر في الإتحادات الدولية و إبداء رأي المجتمع المصري في مجالاتها و المشاركة في اعمالها واقتراح أولويات التعاون الدولي في مجال إختصاصها مع تقديم تقرير عنها للأكاديمية، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية فى مجال تخصص اللجنة للتعريف بالأنشطة العالمية والتحديثة فى مجال التخصص والتوصية بالاستفادة منها، المعاونة فى النشر العلمي بتعريف المجتمع العلمي الوطني بالمجالات العلمية المحلية والدولية في مجال تخصص كل لجنة، تقديم المشورة إلى أجهزة الأكاديمية بالرأى فى المسائل القومية بناء على طلب رئيس الأكاديمية.



ومن جانبه، تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد للدكتور علي سامي عبد العال المدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة.



