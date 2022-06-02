طارق الخولى يعلن الإفراج عن 5 محبوسين جدد خلال الساعات المقبلة بموجب عفو رئاسى

ندى سليم

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي ، عن قرب الانتهاء من إجرءات الإفراج عن عدد من المحبوسين وهم الآتى خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد.

وأكد النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن اللجنة تعمل على إدماج كل من لم يتورط في إراقة دماء المصريين في المجتمع مرة أخرى بعد حصول الأشخاص على عفو رئاسي، والسرعة التي نسير بها تعطي أمل للجميع لإتمام المهمة على أكمل وجه".