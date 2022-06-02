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طارق الخولى يعلن الإفراج عن 5 محبوسين جدد خلال الساعات المقبلة بموجب عفو رئاسى

الخميس، 02 يونيو 2022 11:56 ص
طارق الخولى يعلن الإفراج عن 5 محبوسين جدد خلال الساعات المقبلة بموجب عفو رئاسى النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
ندى سليم

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أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن قرب الانتهاء من إجرءات الإفراج عن عدد من المحبوسين وهم الآتى  خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد.
 
وأكد  النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن اللجنة تعمل على إدماج كل من لم يتورط في إراقة دماء المصريين في المجتمع مرة أخرى بعد حصول الأشخاص على عفو رئاسي، والسرعة التي نسير بها تعطي أمل للجميع لإتمام المهمة على أكمل وجه".

أعلن النائب طارق الخولي

العفو الرئاسى

الرئيس السيسى

شباب الاحزاب


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