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طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى تستهدف إخراج كل المحبوسين على ذمة قضايا رأى

الخميس، 02 يونيو 2022 07:29 م
طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى تستهدف إخراج كل المحبوسين على ذمة قضايا رأى النائب طارق الخولى
إبراهيم حسان

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قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن الشارع السياسى يشعر بحالة من الارتياح نتيجة قرارات العفو الرئاسى خلال هذه الفترة.
 
وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن لجنة العفو الرئاسي تستهدف إخراج كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به، مردفا: "مسعى القيادة السياسية هو استخدام الدستور في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وإعطائهم فرصة على العمل والمشاركة بالمجتمع، وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل".
 
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة وضعت معايير واضحة وهي عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أي شخص مارس العنف على الشعب المصري من قبل، اللجنة أعلنت اليوم عن خروج 5 محبوسين جدد، ونحن جزء رئيسي من الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

طارق الخولى

لجنة العفو الرئاسي

اخبار التليفزيون

العفو الرئاسي


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