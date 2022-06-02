اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 10:06 م
أكرم القصاص
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شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا.. إنفوجراف

الخميس، 02 يونيو 2022 10:00 م
شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا.. إنفوجراف شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية لاستخراج ​​​​​​​بدل تالف - رخصة القيادة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية وحددت مجموعة من الخطوات و منها :
 
شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا
شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا
 
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .
 
- تجهيز صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .
 
​- تقديم الرخصة التالفة .
 
- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​ سارية​
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا بين المواطنين.

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