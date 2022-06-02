شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة - السبت 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة



- الأحد 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة



- الإثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة