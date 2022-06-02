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شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 02 يونيو 2022 12:09 م
شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ،  حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- السبت 4 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة

- الأحد 5 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الإثنين 6 يونيو والثلاثاء 7 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة
 

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