اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بالصوامعة شرق فى أخميم بسوهاج.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 02:55 م
شاهد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بالصوامعة شرق فى أخميم بسوهاج.. صور أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بالصوامعة فى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم قد بلغت 85% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 82 مليون و 142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد محافظ سوهاج، فى بيان له، على أهمية المشروع لخدمة 32 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق وتوابعها، مشيرا إلى أنه تم تصميم المحطة بطاقة 90 لتر/ ثانية  (8000 متر مكعب / يوم)، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055م، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لتشغيل المحطة وفقا للبرنامج الزمني المحدد؛ لخدمة أهالي القرية .

يذكر أنه تم إنشاء المحطة على مساحة 3200 متر مربع، وتشمل مأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية (الفاروقية)، حيث يتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال محطة التنقية و تشمل " وحدة التنقية الرئيسية ، الخزان الأرضي ، خزان عادم الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مياه الغسيل، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة، تكثيف و تجفيف الروبة، غرفة التشغيل و التحكم ، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبني الإداري و المعمل، مظلة المحولات ، مظلة المولد، و السور" .

محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (1)
محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (1)

 

محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (2)
محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (2)

 

محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (3)
محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (3)

 

محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (4)
محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (4)

 

محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (5)
محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (5)

 


اللواء طارق الفقي

محافظ سوهاج

محطة مياه الشرب المطورة

قرية الصوامعة شرق

مركز اخميم

مشروعات برنامج التنمية المحلية

صعيد مصر


الموضوعات المتعلقة

محافظ سوهاج: فرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الخميس، 02 يونيو 2022 12:45 م

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 سوهاج ..22 طالبا يحصلون على الدرجات النهائية

الخميس، 02 يونيو 2022 12:15 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

الخميس، 02 يونيو 2022 10:07 ص

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

الخميس، 02 يونيو 2022 09:45 ص

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء الحفر في الشارع بالمنشاه في سوهاج

الخميس، 02 يونيو 2022 02:28 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة