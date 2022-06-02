شاهد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بالصوامعة شرق فى أخميم بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم قد بلغت 85% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 82 مليون و 142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد محافظ سوهاج، فى بيان له، على أهمية المشروع لخدمة 32 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق وتوابعها، مشيرا إلى أنه تم تصميم المحطة بطاقة 90 لتر/ ثانية (8000 متر مكعب / يوم)، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055م، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لتشغيل المحطة وفقا للبرنامج الزمني المحدد؛ لخدمة أهالي القرية .

يذكر أنه تم إنشاء المحطة على مساحة 3200 متر مربع، وتشمل مأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية (الفاروقية)، حيث يتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال محطة التنقية و تشمل " وحدة التنقية الرئيسية ، الخزان الأرضي ، خزان عادم الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مياه الغسيل، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة، تكثيف و تجفيف الروبة، غرفة التشغيل و التحكم ، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبني الإداري و المعمل، مظلة المحولات ، مظلة المولد، و السور" .



محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (1)



محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (2)



محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (3)



محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بأخميم (4)