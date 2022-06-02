سفير مصر فى الخرطوم يبحث مع وزير الصحة السودانى سبل التعاون الثنائى

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المُكلف، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء بملفات التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين في قطاع الصحة، لاسيما الترتيبات المتعلقة بمشاركة السودان في مؤتمر الصحة الإفريقي الأول المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.
كما تطرق اللقاء إلى التطورات الخاصة بأطر التعاون الفني القائمة بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقتين، بما في ذلك مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون الفني بين الدولتين لحصول الطلاب السودانيين على الزمالة المصرية، وكذا تقنين التعاون الفني في إطار مكافحة بعوضة الجامبيا المتواجدة في كل من محافظة أسوان من ناحية والولاية الشمالية وولاية نهر النيل وكسلا بالسودان من ناحية أخرى.
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