سفير مصر فى الخرطوم يبحث مع وزير الصحة السودانى سبل التعاون الثنائى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المُكلف، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء بملفات التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين في قطاع الصحة، لاسيما الترتيبات المتعلقة بمشاركة السودان في مؤتمر الصحة الإفريقي الأول المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.