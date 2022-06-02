أكد السفير الأمريكى فى ليبيا "ريتشارد نورلاند " على أن الخروج من المأزق السياسى الراهن فى ليبيا يكمن من خلال تنظيم الانتخابات فى أسرع وقت .
وقال السفير في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، إن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون ، موجها تحذير شديد لمعرقلي عملية السلام "أن الذين تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة" .
وشدد على أن الولايات المتحدة تؤمن بأن الليبيين هم المسؤولون في نهاية المطاف عن إيجاد حل للمأزق السياسي الراهن واستكمال مرحلة الانتقال السياسي بوطنهم.
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