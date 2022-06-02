وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الخميس - :" من المستحيل ومن غير المجدي مناقشة وعود فلاديمير زيلينسكي بعدم استخدام أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية لضرب أهداف في روسيا، مشيرة إلى ضرورة وجود معلومات على أرض الواقع.

وأضافت :" في نهاية العام الماضي، طالبت روسيا بضمانات أمنية مكتوبة، لأنه لا يوجد أحد يأخذ جدياً بحديث زيلينسكي والزعماء الغربيين"، مشيرة إلى أن الغرب رفض منح بلادها هذه الضمانات.

وتابعت متحدثة الخارجية الروسية :"أنهم في الغرب يعرفون أنهم لا يحترمون وعودهم، وبالتالي لا يمكن مناقشة أي وعود أو حديث في هذا السياق ولا سيما من طرف زيلينسكي".

يأتي هذا التصريح عقب تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال - أمس الأربعاء - بأن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أربعة أنظمة صواريخ إطلاق من طراز"هيمارس " حديثة متعددة وقادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومتراً. كما أوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده حصلت على وعود من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك وفلاديمير زيلينسكي شخصياً، بعدم استخدام صواريخ "هيمارس " لضرب أهداف في روسيا.