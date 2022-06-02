رويترز: البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" لزيادة إمدادات النفط

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة رويترز، إن البيت الأبيض أعلن عن ترحيبه بقرار مجموعة أوبك+ بشأن زيادة إمدادات النفط.

ووفقا للتقرير، وافقت مجموعة أوبك+ باجتماعها الخميس على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وبكمية مماثلة في أغسطس، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة المتفق عليها بين أعضاء المجموعة والبالغة 432 ألف برميل يومياً. وقد تقرر اجتماع المجموعة المقبل فى 30 يونيو الحالى.

وكانت المجموعة المؤلفة من 23 دولة بينها روسيا، تضيف 432 ألف برميل يوميا بشكل ثابت كل شهر، بموجب خارطة طريق لاستعادة تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتى تم فرضها فى خضم الركود جراء الجائحة عام 2020، بحسب "أسوشيتد برس".

يأتى القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ الاقتصاد العالمي، حيث أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن التعاون بين دول أوبك والمنتجين المستقلين "تحالف أوبك +" نجح في مواجهة تحديات واسعة أحدثها أزمة وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاون سوف يستمر بوتيرة أقوى في المستقبل.



وذكرت النشرة التحليلية للمنظمة الصادرة، أن تحالف "أوبك +" يعمل على استمرار أساسيات سوق النفط قوية والحفاظ على توازن السوق وتناغم العرض والطلب بالرغم من كافة الآثار المترتبة على العوامل الجيوسياسية والقضايا ذات الصلة وأبرزها أزمة الجائحة.