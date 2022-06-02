رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن نتيجة الملتقى المسرحى للعام الجامعى الحالى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الملتقى المسرحي للعام الجامعي 2021/ 2022 م، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بين كليات ومعاهد الجامعة، مؤكداً أن لجنة تحكيم الملتقي المسرحي شاهدت العروض المسرحية لكليات الجامعة، وأسفرت عن فوز عرض كلية العلوم "تاليتولا "وعرض فريق كلية الطب البشري"شكسبير في السبتية " بالمستوى الأول .

وجاء في المستوى الثاني عرض كلية الطب البيطري"أهل الكهف" وعرض كلية التجارة التجارة"ساحر الحياة"، وفاز بالمستوى الثالث عرض فريق كلية العلاج الطبيعي"الفأرلايزال في بيتي" وعرض كلية الآداب "الحالة زيرو"

كما قررت اللجنة منح جوائزها الخاصة إلى فريق كلية التربية عن أغاني عرض "نوح"، وعن تصميم البامفليت "عرض الفأر لايزال في بيتي"كلية العلاج الطبيعي"،وعن تصميم وتنفيذ إضاءة عرض "أهل الكهف" لكلية الطب البيطري، وعن مكياج عرض "الفأر لايزال في بيتي" لكلية العلاج الطبيعي ، وعن سينوغرافيا عرض "نصف دائرة" لكلية الحقوق .

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للفرق الفائزة، مؤكداً على ضرورة اكتشاف ودعم الطلاب النوابغ والموهوبين بكليات الجامعة، وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة على حسن تنظيم الملتقى المسرحي للعام الجامعي الحال.