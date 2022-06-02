طلاب "الثروة السمكية" بجامعة كفر الشيخ يطلعون على تقنيات مزرعة بركة غليون

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ زيارة لوفد من طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد إلى مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، وذلك في إطار مخطط زيارة الطلاب إلى المشروعات القومية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.



وتعرف الطلاب على المشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ، والذي يعد واحداً من أهم المشروعات الطموحة التي خطت بها الدولة خطوات واسعة في هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بما يسهم في سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير آلاف فرص العمل من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.



كما استمع الطلاب أيضا إلى شرح واف عن أنواع زراعة الأسماك المختلفة وشاهد وفد طلاب الجامعة مركز الأبحاث والتدريب والتطوير ووحدة تفريخ لإنتاج "الزريعة" للأسماك والجمبري والمكثفات والمصانع ومحطات المياه والكهرباء العملاقة .



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة تهدف إلى غرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب والاطلاع على المشروعات القومية العملاقة في مصر، وذلك لمواجهة حرب الشائعات ضد الوطن وتعريف الطلاب على ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية.