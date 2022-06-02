اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد أماكن الشحن للسيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ

الخميس، 02 يونيو 2022 12:10 م
رئيس الوزراء يتفقد أماكن الشحن للسيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، وتفقد أماكن شحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ وأعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ.
 
ويتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.
 
كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".
 
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