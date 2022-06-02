اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتجول بالأتوبيس الكهربائى فى شرم الشيخ.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 02:12 م
رئيس الوزراء يتجول بالأتوبيس الكهربائى فى شرم الشيخ.. صور الدكتور مصطفى مدبولى داخل الأتوبيس الكهربائى بشرم الشيخ
كتبت – هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين لتفقد أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بالمدينة.
 
وخلال الجولة، شرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطة شحن أتوبيسات الكهرباء بالمدينة الجاري إنشاؤها ضمن خطة الحكومة، مؤكدا أنها تأتي في إطار إنشاء عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تيسيرها أثناء وبعد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. 
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن إمكانيات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، والتي تتسع لشحن عدد 140 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها.
 
رئيس الوزراء
 

285794575_417529533750806_5081873925600506710_n
 

285799150_417529583750801_186882058896032957_n
 
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن محطة شحن أتوبيسات الغاز المقامة بمنطقة نبق والمقامة على مساحة 3000 متر مربع، والمخصصة لشحن أتوبيسات الغاز المستخدمة في "مؤتمر المناخ"، التي تتسع لشحن 120 أتوبيس غاز، بالإضافة إلى الخدمات المكملة.
 
وعقب ذلك، تم استعراض الخطة الجاري تنفيذها لإنشاء 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء، حيث تم بالفعل تركيب 10 شواحن وجار تركيب الباقي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، وذلك لخدمة السيارات التي سيتم تيسيرها في مدينة شرم الشيخ أثناء وبعد المؤتمر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة. 
 
 وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أن العمل يجرى على مدار الساعة للاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ، مستعرضاً آخر المستجدات الخاصة بأسطول الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث تم تدبير 120 أتوبيس غاز طبيعي طراز MAN ( 100 من خلال هيئة النقل العام (20 من خلال شركة أكتا)، كما تم التعاقد على شراء 30 أتوبيس كهرباء طراز Higer، ومن المنتظر تسلمها في 30/9/2022، والتنسيق على شراء 110 أتوبيسات من خلال وزارة التنمية المحلية، ومن المنتظر تسلمها نهاية سبتمبر العام الحالي، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق على تدبير 150 سيارة كهربائية.
 
وفي الإطار نفسه، أشار وزير النقل إلى أنه سيكون هناك غرفة تحكم مركزية خاصة بكل الأتوبيسات، ويجرى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تطوير التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول بهذا الشأن، مضيفاً أنه يتم حاليا إعداد وتجهيز غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظ، وتوفير أماكن الإعاشة الخاصة بسائقي الحافلات، وتجهيز المحطات الرئيسية والعلامات الإرشادية للمسارات من الفنادق للمؤتمر.
 
كما أوضح وزير النقل، أنه تم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وإعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (260) حافلة، وجار عمل التجارب الفعلية على جميع المسارات المقترحة، كما أنه تم اختيار الهوية البصرية للحافلات بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء.
 

cop27

شرم الشيخ

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

مطار شرم الشيخ

تغير المناخ

جولة رئيس الوزراء

اتوبيس بالكهرباء

جولة اتوبيس

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وميدانى السلام والصداقة

الخميس، 02 يونيو 2022 01:27 م

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولى.. فيديو

الخميس، 02 يونيو 2022 01:23 م

خلال زيارته.. رئيس الوزراء يتفقد محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ

الخميس، 02 يونيو 2022 12:51 م

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولى.. مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بإظهار المدينة فى أبهى صورة خلال Cop27.. ويشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير قبل 30 يونيو.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 12:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة