رئيس الوزراء العراقى: نرغب فى التعاون مع أمريكا لتعزيز الاستقرار الدولى

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، بمناسبة تسلم مهامها الجديدة، وفقًا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وقال الكاظمي إن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم مع تعزيز الفهم المشترك لرؤية الطرفين، وانتهاج سبل الحكمة والحوار، معربًا عن رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يعزز أفق النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة للشعب العراقي وجميع شعوب المنطقة.



وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وفي إطار التدريب وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية.



من جانبها، أكدت السفيرة رومانوسكي، تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية، مبدية إعجابها بعودة العراق لأداء دور رئيس في المنطقة، وما لذلك من تأثير إيجابي إقليمياً وداخلياً.