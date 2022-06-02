رئيس البنك الاسلامى للتنمية: قطاع الطاقة استحوذ على 60% من حجم التمويلات بمصر

شرم الشيخ أحمد يعقوب-أسماء أمين-محمد أسعد

قال محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن حجم محفظة التعاون بين البنك ومصر بلغت 17.8 مليار دولار، موضحا أن قطاع الطاقة استحوذ على 60% من حجم التمويلات واستحوذ قطاع الزراعة على 18% والقطاع العقاري 11% والصناعة على 9%.

وأوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال الموتمر الصحفي الافتتاحى للاجتماعات السنوية للبنك، بحضور وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد أن البنك نجح فى الحافظ خلال 20 سنة على التصنيف الائتماني الممتاز من مؤسسات التصنيف الائتماني.

وأشار الدكتور الجاسر إلى أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه الاجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك، وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.

كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الإمكانات التي تملكها مصر لإنجاح هذه الدورة وجعلها حدثاً مميزاً يرسخ في الأذهان لسنوات قادمة، بمشيئة الله تعالى.

وتابع :يعقد في إطار هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع 29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع 22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهاتان المؤسستان أنشأتهما مجموعة البنك بهدف تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.

كما يعقد في نفس الإطار الاجتماع 17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع 15 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.