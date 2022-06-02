وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، من أجل المساهمة في تهدئة الأوضاع في أوكرانيا وتحرير مخزونات الحبوب والأسمدة التي يؤثر حظرها بشكل خاص على الدول الأفريقية.

وكان الرئيس سال قد أعلن في 22 مايو الماضي خلال استقباله بداكار المستشار الألماني "أولاف شولتس" عن زيارة إلى روسيا وأوكرانيا.. مضيفا أن الزيارة كانت مقررة في 18 مايو الماضي "لكن لأسباب تخص جدول الأعمال" تم تأجيلها.

وسبق لسال أن تلقى خلال شهر أبريل الماضي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ،وتباحث الطرفان حول تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال المباحثات طلب زيلنسكي من نظيره السنغالي أن يتحدث مع الرؤساء الأفارقة، وقبل ذلك كان سال قد هاتف نظيره الروسي.

يذكر أن الرئيس السنغالي قد حذر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أفريقيا وأضاف أنها قد تتسبب في تراجع على مستوى مادة الحبوب بنسبة تتراوح بين 20 و50% العام الجاري.

