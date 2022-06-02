اليوم السابع
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خطة لزيادة إنتاج مصانع مصر للألومنيوم من 320 لـ570 ألف طن سنويا

الخميس، 02 يونيو 2022 12:00 ص
خطة لزيادة إنتاج مصانع مصر للألومنيوم من 320 لـ570 ألف طن سنويا ياسر الجالس
كتب عبد الحليم سالم

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تستهدف مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية، من 320  ألف طن ل 570 ألف طن ، تزامنا مع قرب استحواذ مستثمر استراتيجى على حصة من الشركة تصل لنحو 25‎%‎، مما يمهد لتدشين مشروع الخط السابع  وتطوير شركة مصر للالومنيوم.
 
أكد المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بالشركة لـ"اليوم السابع" أن الهدف الرئيسي في موضوع التطوير، وزيادة القيمة الانتاجية للالومنيوم، وزيادة التصدير، وفقا لرؤية الدولة لزيادة الصادرات ، لافتا أن مشروع التطوير جاء فى وقته للحفاظ على المصانع وعدم تحمل البنية التحتية الاستمرار بدون تطوير.
 
أوضح ياسر الجالس، أن بعض شركات قطاع الاعمال تتعرض للخسارة خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم التطوير المستمر ،  مما يحتم استمرار عمليات التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لإطالة عمر المصانع 40 عاما فى ظل الحاجة لمصانع الألومنيوم .
 
وكانت شركة مصر للألومنيوم، قالت إنه جاري دراسة زيادة رأس مال الشركة وطرحها على مستثمر استراتيجي لتمويل تطوير الشركة.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين -ردًا على استفساراتها بشأن بيع حصة 25 - 30% عبر صندوق مصر السيادي- أن زيادة رأس المال للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.
 
يشار أن مصر للألومنيوم،  حققت صافي ربح بلغ 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 
وعزت الشركة تحولها للربحية إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي أو التصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف.

مصر للالومنيوم

ياسر الجالس

قطاع الاعمال العام

تطوير مصانع الالومنيوم


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