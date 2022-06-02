اليوم السابع
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حياة كريمة.. قوافل جامعة طنطا تعالج 577 حالة وتجرى 6 عمليات جراحية بمطروح

الخميس، 02 يونيو 2022 03:53 م
حياة كريمة.. قوافل جامعة طنطا تعالج 577 حالة وتجرى 6 عمليات جراحية بمطروح قافلة طبية كبرى بمطروح
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في بيان له، عن وصول قافلة طبية كبرى من الجامعة إلى الزويدة مركز سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.
 
أكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى القرى الأكثر احتياجًا، موضحاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، وجرى إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية.
 
أشاد الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ577 مواطنًا وإجراء 6 عمليات بالمجان.
 
من جانبه أشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ضمت تخصصات متعددة بمشاركة نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا بمشاركة الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
 
 

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