حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، وتشريح جثة عامل لقي مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل عقار بمنطقة العامرية وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغا من الأهالى، بوفاة شخص داخل حفرة أسفل عقار بشارع مخزن الانابيب، بمنطقة عبد القادر دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة بإحدى الغرف قطرها حوالى متر تقريبا وعمقها 5 أمتار ووجود شخص جثة أحد الأشخاص داخلها.

وكشفت التحريات أن صاحب المنزل استعان بـ5 أشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل العقار عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت اجزاء من الحفرة على الشخص المتوفى وانهال عليه التراب أثناء قيامه بالحفر ما أدى لوفاته مختنقا.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وألقى القبض على باقى المتهمين، وتم التحفظ على معدات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.