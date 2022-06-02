كواليس مصرع عاملين خلال التنقيب عن الآثار فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة للمنزل الذى شهد مصرع شخصين خلال التنقيب عن الآثار، نتيجة انهيار حفرة عليهما، داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة، وجود حفرة عمقها 7 أمتار، وقطرها 12 مترا، كما عثر على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وألقى رجال المباحث القبض على مالك المنزل، مقيم بامبابة وشريكيه، أحدهما مقيم بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، والثاني مقيم في إمبابة وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، بمشاركة العاملين اللذان لقيا مصرعهما نتيجة انهيار الحفرة عليهما.

وحدد رجال المباحث هوية العاملين المتوفيين، وتبين أن أحدهما مقيم بمنشأة القناطر، والثاني مقيم بمنطقة الوراق، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام.

ولقى شخصين مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل عقار بإحدى القرى، وانهيار الحفر مما أسفر عن مصرع شخصين.

وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصين لقيا مصرعهما خلال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، بمشاركة آخرين تم ضبطهم، منهم مالك المنزل، كما تم التحفظ على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.