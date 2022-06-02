اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الوادى الجديد تعقد المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين بكلية التربية.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 11:53 ص
جامعة الوادى الجديد تعقد المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين بكلية التربية.. صور جانب من التكريم
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة الوادى الجديد عن عقد فعاليات  المؤتمر الرابع عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "نحو تعليم أفضل في ضوء رؤية مصر 2030" بكلية التربية، بإشراف من الدكتور أسامة زين العابدين - رئيس المؤتمر، والدكتور فاطمة فريد فخري - مقرر المؤتمر، والدكتور داليا عبد الموجود - مقرر مساعد المؤتمر وذلك رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوي  رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف - نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أسامة زين العابدين - رئيس المؤتمر، أن اهداف المؤتمر تتمثل في تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث في مجال التربية والتعليم، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في: التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، من خلال التحول الرقمي في المناهج الدراسية، التمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، مواجهة التحديات المستقبلية بكليات التربية في ضوء رؤية مصر 2030 .

وأضاف رئيس المؤتمر أن الاهداف تتمثل أيضا فى  مواجهة التطرف والإرهاب في المناهج الدراسية لإعداد المعلمين، المستجدات التربوية ودورها في تطوير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية، ودور البحث العلمي التربوي في تحقيق أبعاد استراتيجية تطوير التعليم في عصر الرقمنة، ومتطلبات الجودة التربوية للمؤسسات التعليمية في ضوء استراتيجية إصلاح التعليم ومهارات التفكير والتطوير .

وفى الختام تم تسليم درع تكريم من عميد كلية التربية إلى رئيس الجامعة والنواب ، كما قام رئيس الجامعة بتكريم القائمين على المؤتمر.

انعقاد إحدى الجلسات بمشاركة رئيس قسم علم النفس
انعقاد إحدى الجلسات بمشاركة رئيس قسم علم النفس

 

تكريم رئيس المؤتمر
تكريم رئيس المؤتمر

 

 

تكريم عميد كلية التربية بالوادى الجديد
تكريم عميد كلية التربية بالوادى الجديد

 

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

 

جانب من المؤتمر_1
جانب من المؤتمر_1

 

 

حضور كبير في المؤتمر
حضور كبير في المؤتمر

 

 

رئيس الجامعة يكرم قيادات كليه التربيه
رئيس الجامعة يكرم قيادات كليه التربيه

 

 

رئيس جامعه الوادي الجديد يكرم منظمى المؤتمر
رئيس جامعه الوادي الجديد يكرم منظمى المؤتمر

 

 

مؤتمر شباب الباحثين رقم 14 بالوادى الجديد
مؤتمر شباب الباحثين رقم 14 بالوادى الجديد

 


 




 


الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

جامعه الوادى الجديد

وظائمؤتمر شباب الباحثين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصرية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة