توزيع 36 كرسيا متحركا للأطفال ذوى الهمم بالأقصر .. صور

وخلال الفعاليات استمع الحضور لمحاضرة متخصصة من الدكتور مصطفي سلمان عضو المبادرة، خاصة بمتحدي الإعاقة وذوي الهمم، والتعريف بالمبادرة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن ذوى الهمم فى قلب وعقل الجميع الذين يحرصون على تواجدهم فى كافة الفعاليات بإعتبارهم جزء أصيل من المجتمع، وشرح لأولياء أمور أصحاب الهمم طريقة استخدام الكراسي المتحركة ووجه شكره للجميع على التعاون الكامل الذي يصب لمصلحة ذوى الهمم.

وتم توزيع 36 كرسى متحرك للأطفال من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديارنا وبرعاية النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بالأقصر، وبحضور الدكتور مصطفى سلمان والمهندسة سمر عضوا المبادرة، حيث أعلن النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، عن إنشاء مركز طبي في الأقصر للإعاقات الحركية مع حملة توعية مستمرة للإهالي، مؤكدا أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم على مدار العام ومشاركات من الشباب المتطوع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، مؤكداً أن الجميع يعمل من خلال مبادرة مصر تستطيع لإسعاد هؤلاء الأطفال وتوفير كافة احتياجاتهم.

وفى نفس السياق، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في مواجهة الشائعات" وتحدث سيد مرتضى مسئول القصر، عن تعريف الشائعات وتأثيرها على المجتمع وتوجه المؤسسة الثقافية من خلال عمل ندوات ومحاضرات ومنتديات في المقاهي ومراكز الشباب والنجوع والقرى، للحد من هذه الظاهرة التي تدمر الشعوب لذلك يتحتم عليها مقاومتها ووقوفها عندك.

وفى سياق متصل، نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإشاعات وأضرارها" وأوضح محمد علي مسؤول الفرع، تعريف الشائعة وخطر الشائعات علي المجتمع والأفراد وعلاجها وجزاء من ينشر الشائعات، بجانب محاضرة بعنوان "تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة" وتحدث محمد الصادق مسئول القصر، عن تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة ونماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإعلام وتأثيره على الفرد والمجتمع".

وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد، أهمية الإعلام فى العصر الحديث ودور الإعلام فى رفع مستوى ثقافة وفهم الأفراد والجماعات.