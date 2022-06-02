اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 36 كرسيا متحركا للأطفال ذوى الهمم بالأقصر .. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 10:30 ص
توزيع 36 كرسيا متحركا للأطفال ذوى الهمم بالأقصر .. صور
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة الأقصر، تنظيم مبادرة "مصر تستطيع" فعالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك عبر توزيع  36 كرسى متحرك للأطفال، وتم تقديم محاضرة متخصصة لدعم متحدى الإعاقة وذوي الهمم.

وخلال الفعاليات استمع الحضور لمحاضرة متخصصة من الدكتور مصطفي سلمان عضو المبادرة، خاصة بمتحدي الإعاقة وذوي الهمم، والتعريف بالمبادرة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أن ذوى الهمم فى قلب وعقل الجميع الذين يحرصون على تواجدهم فى كافة الفعاليات بإعتبارهم جزء أصيل من المجتمع، وشرح لأولياء أمور أصحاب الهمم طريقة استخدام الكراسي المتحركة ووجه شكره للجميع على التعاون الكامل الذي يصب لمصلحة ذوى الهمم.

وتم توزيع 36 كرسى متحرك للأطفال من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديارنا وبرعاية النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بالأقصر، وبحضور الدكتور مصطفى سلمان والمهندسة سمر عضوا المبادرة، حيث أعلن النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، عن إنشاء مركز طبي في الأقصر للإعاقات الحركية مع حملة توعية مستمرة للإهالي، مؤكدا أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم على مدار العام ومشاركات من الشباب المتطوع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، مؤكداً أن الجميع يعمل من خلال مبادرة مصر تستطيع لإسعاد هؤلاء الأطفال وتوفير كافة احتياجاتهم.

وفى نفس السياق، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في مواجهة الشائعات" وتحدث سيد مرتضى مسئول القصر، عن تعريف الشائعات وتأثيرها على المجتمع وتوجه المؤسسة الثقافية من خلال عمل ندوات ومحاضرات ومنتديات في المقاهي ومراكز الشباب والنجوع والقرى، للحد من هذه الظاهرة التي تدمر الشعوب لذلك يتحتم عليها مقاومتها ووقوفها عندك.

وفى سياق متصل، نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإشاعات وأضرارها" وأوضح محمد علي مسؤول الفرع، تعريف الشائعة وخطر الشائعات علي المجتمع والأفراد وعلاجها وجزاء من ينشر الشائعات، بجانب محاضرة بعنوان "تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة" وتحدث محمد الصادق مسئول القصر، عن تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة ونماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإعلام وتأثيره على الفرد والمجتمع".

وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد، أهمية الإعلام فى العصر الحديث ودور الإعلام فى رفع مستوى ثقافة وفهم الأفراد والجماعات.

دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (1)
دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (1)

 

دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (2)
دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (2)

 

دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (3)
دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (3)

 

دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (4)
دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (4)

 

دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (5)
دعم ذوي الهمم بالأقصر بتوزيع 36 كرسي متحرك للأطفال (5)

 


الاقصر

دعم الاطفال ذوي الهمم بالاقصر

اخبار اليوم

توزيع كراسي للاطفال بالاقصر

اخبار الاقصر

دعم ذوي الهمم بالاقصر

اخبار المحافظات


الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ أسوان: مبادرة "الناس لبعضهم" تساعد العرائس في الأجهزة الكهربائية وتدعم ذوي الهمم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:25 م

أسرة طه تتمنى إنقاذه.. طفل من ذوى الهمم شرب مادة كاوية أغلقت المرّىء (فيديو)

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:17 م

راجية الفقى "نائبة التنسيقية" توجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بقضايا ذوي الهمم

الإثنين، 30 مايو 2022 01:28 م

ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مواجهة الشائعات وحياة كريمة ودعم ذوي الهمم.. صور

الأحد، 29 مايو 2022 12:19 م

يوم تثقيفي وترفيهي للأطفال ذوي الهمم والأيتام بكلية التربية الرياضية بأبو قير

الأحد، 29 مايو 2022 11:54 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة