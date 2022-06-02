تقليل كثافات الطلاب وإعداد معارض لنواتج التعلم.. أبرز ملفات اجتماع "تعليم الشرقية"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا مع بشير حسين بشر مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية ومديري المراحل الابتدائية بالإدارات التعليمية، وذلك انطلاقا من الحرص على تهيئة المناخ التربوي المناسب لعناصر العملية التعليمية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأكد أن التعليم رسالة سامية به تتقدم الأمم وبه تنهض الشعوب.

وناقش وكيل الوزارة، خطة العمل بإدارة التعليم الابتدائي المركزي خلال المرحلة القادمة والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية والعمل على خفض كثافات التلاميذ فى الفصول وإعادة توزيعهم وفقا للقرار الوزارى رقم 148 الخاص بالكثافات طبقا للمربعات السكنية والاستفادة من جميع الفراغات الموجودة بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، أن تكون كثافة الفصول أقل من 44 تلميذا وغير مسموح بأن تكون كثافة الفصل أكثر من ذلك.

كما جرت مناقشة حصر المدارس التى تعمل بنظام الفترتين مع وضع الحلول المناسبة للقضاء على الفترة المسائية ودمج المدارس التي يوجد بها إدارتان منفصلتان بذات المبنى بمدرسة واحدة، وإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس للقضاء علي المدارس التي يوجد بها عجز في المواد الدراسية، مشددا على متابعة تحليل النتائج ومتابعة خطة البرامج العلاجية للتلاميذ ضعاف المستوى والخطة الإثرائية للتلاميذ الفائقين.

كما تم مناقشة اقتراح إعداد معارض لنواتج التعلم بالصف الرابع الابتدائي بالمدارس والتأكيد علي أن التعليم مستمر طول العام بهدف الحفاظ علي ما تم تحقيقه من نواتج التعليم لتلاميذ الصفوف الأولى والصف الرابع الابتدائى.

ووجه وكيل الوزارة بأهمية التدريبات المقررة من الوزارة تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والتعاون بين إدارات التدريب والاحصاء والتعليم الابتدائي لتنفيذ التدريبات.