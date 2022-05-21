تعليم الشرقية: لا يوجد شكاوي من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الشهادة الاعدادية ، لم تتلقى أي شكاوي بشان صعوبة امتحان اللغة العربية، وكذلك انتظام سير العمل داخل اللجان بنطاق المحافظة دون أي تعطيل طوال مدة الامتحان

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتسويه الشوارع بالجليدر والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلي المدارس تزامناً مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 /2022

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس فضلا عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصا على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

وأكد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز (الزقازيق - حي أول -أبو حماد - بلبيس - الحسينية) حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، و مراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.