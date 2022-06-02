تقديم خدمات جديدة للقرى بوسط سيناء فى مجال الطرق والإنارة

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، الانتهاء من تركيب 38 عمود إنارة جهد منخفض بقرية بغداد ، وتركيب 30 عمود إنارة جهد منخفض بقرية الكيلو 64 التابعة لمركز ومدينة الحسنة، وتواصل أعمال مد شبكات الطرق الجديدة.

كما قام المحاسب سعد خليل بغداد رئيس مركز ومدينة الحسنة بالمرور على المستشفى المركزي بقرية بغداد للوقوف على مدى التزام جميع العاملين بالتعليمات والإجراءات لراحة وخدمة المرضى ومتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة و تواجد الأطقم الطبية بالمستشفى لخدمة جميع الأهالي بالقرية والعمل علي تلبية احتياجاتهم، ومتابعة أعمال رفع وإزالة 4 طن من المخلفات بنطاق القرية.

وقال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، انه حرصا على تفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة تكون الكثبان الرملية علي الطرق، يتواصل رفع وإزالة الرمال العالقة من علي طريق الحسنة الرابط بقرية القسيمة .

اضاف ان هذا الطريق شهد تجمع كثبان رملية على مساره أدت إلى إعاقة الطريق أمام المارة من المواطنين، من سكان قرى وسط سيناء .

اضاف انه تم الدفع بالمعدات اللازمة بالمجلس ، رفع الرمال من علي الطريق و مسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخرى أمام المارة من المواطنين وتم التأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنة حرصا علي سلامة وأرواح جميع المواطنين، ومواصلة إزاحة الرمال من على الطرق .

كما واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، حملات النظافة والتجميل اليومية، ويقوم فريق عمل النظافه نفذ حملة تنظيف الشارع العام والقرية الرائده الثانية ، ورفع وإزالة جميع المخلفات والقمامة المتراكمة.