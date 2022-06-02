تفاصيل مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع حالة الحزن والرعب التي انتابت أهالي قرية لانهيار منزل الساعة الواحدة فجراً بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، راح ضحيتها ربة منزل، وأصيب بها 5 أشخاص من بينهم طفل عمره 6 شهور.

وقال رضا ناجي، من أهالي قرية طاهر، فزعت القرية عندما وجدت صوت انهيار المنزل وكانت في الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وكان منظر مرعب.

وأضاف ناجي، لقيت حنان محمد إبراهيم مصرعها، وتم استخراج جثمانها من وسط الأنقاض، وكانت مصابة بإصابات بالغة، وأصيب 5 آخرين من بينهم طفل عمره 3 سنوات، مطالبا بسرعة إزالة المنزل المنهار، لأنه خطر على المنازل المجاور، وقد مال المنزل المنهار على منزل مجاور له، ومنزلين خلفه ونخشى أن تتكرر المأساة في منازل أخرى مجاورة متأثرة بانهيار المنزل.

وقال ناجي، نتوجه بالشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي وجه بسرعة انهاء اجراء دفن جثمان حنان محمد، وإعداد التقرير لإزالة المبنى ودراسة مدى تأثر المنازل المجاورة بانهيار المنازل.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قد زارا الطفل المصاب، محمد عرفه، 6 شهور، الذي أصيب في انهيار منزل من بين المصابين الـ5، والذين خرجوا جميعا من المستشفى، وقدم العزاء لأسرة المصابين، لوفاة ربة المنزل جراء الانهيار.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة استخراج تصاريح الدفن، كما كلف التضامن الاجتماعي بصرف تعويض للأسرة، وكلف الهيئة الهندسية للوصول لأسباب انهيار المنزل، مؤكداً أنه تحت أمرهم وأنه على تواصل مستمر منذ وقوع الحادث، وسيتخذ كافة الإجراءات لصالح الأسرة بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة 5 مصابين عقب انهيار منزلهم، فجر اليوم، بقرية طاهر، مركز كفرالشيخ، مما أدى لإصابتهم بعدة إصابات ووفاة سيدة.

وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجارى متابعة حالة الطفل، داعياً الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المبنى.



انتقال-الاجهزة-الامنية



انهيار-منزل-بقرية



جانب-من-انهيار-المنزل



جزء-من-المنزل-المنهار